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Завацкая снялась по ходу полуфинального матча турнира ITF

Украинская теннисистка проиграла первый сет и уступала во втором
Теннис WTA
10:40
Завацкая снялась по ходу полуфинального матча турнира ITF
ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела доиграть полуфинальный матч турнира в ITF W60 в Токио, Япония против первой ракетки соревнований Ван Синьюй из Китая.

Завацкая проиграла 3:6 первый сет и уступала 1:3 во втором. В этот момент украинка снялась с матча.

Завацкая занимает 340 место в одиночном рейтинге WTA, являясь девятой ракеткой Украины.

Напомним, недавно Завацкая помогла сборной Украине обыграть Японию в Кубке Билли Джин Кинг.

Сергей Остапенко
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Катарина Завацкая

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