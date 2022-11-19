Завацкая в Токио вышла в полуфинал
Завацкая снялась по ходу полуфинального матча турнира ITF
Украинская теннисистка проиграла первый сет и уступала во втором
ФОТО: Арата Ямаока TENNIS Club
Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела доиграть полуфинальный матч турнира в ITF W60 в Токио, Япония против первой ракетки соревнований Ван Синьюй из Китая.
Завацкая проиграла 3:6 первый сет и уступала 1:3 во втором. В этот момент украинка снялась с матча.
Завацкая занимает 340 место в одиночном рейтинге WTA, являясь девятой ракеткой Украины.
Напомним, недавно Завацкая помогла сборной Украине обыграть Японию в Кубке Билли Джин Кинг.
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