«Барком-Кажаны» второй раз в сезоне проиграли «Ресовии»

Украинский клуб выиграл третью партию

Фото: PlusLiga

В рамках 17-го тура Плюс Лиги «Барком-Кажаны» уступили «Ресовии».



Украинский коллектив дал бой во второй и третьей партиях, сумев забрать один сет. Но поляки на классе переехали соперников в четвертой партии и завоевали три очка. Отметим, что самым результативным игроком встречи стал диагональный Василий Тупчий, заработавший 21 пункт.

Чемпионат Польши

«Ресовия» – «Барком-Кажаны» 3:1 (25:18, 27:25, 22:25, 25:11)

Напомним, что в матче с «Трефлем Гданьск» «Барком» сделал камбэк, но проиграл на тай-брейке.