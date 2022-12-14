«Барком-Кажаны» в трех сетах проиграли «Заверце»
«Барком-Кажаны» уступили в ПлюсЛиге
Украинцы только в прошлом туре прервали серию из пяти поражений
14 декабря 08:22
«Барком-Кажаны» в рамках 15-го тура польской ПлюсЛиги уступили «Стали Нысе» со счетом 1:3.
Чемпионат Польши. 15-й тур
«Барком-Кажаны» – «Сталь Ныса» 1:3 (25:20, 16:25, 19:25, 19:25)
На текущий момент украинский клуб идет на 13-м месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
Как сообщалось, «Барком- Кажаны» ранее прервали серию из пяти поражений в чемпионате Польши.
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