Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

«Барком-Кажаны» заработали первое очко в ПлюсЛиге

Украинский клуб уступил на тай-брейке
Волейбол
08 октября 20:08
«Барком-Кажаны» заработали первое очко в ПлюсЛиге
«Барком-Кажани» / Фото: plusliga
«Барком-Кажаны» сыграли третий матч в чемпионате Польши.

В третьем туре ПлюсЛиги подопечные Угиса Крастиньша в пятисетовом матче уступили «Проджекту».

Украинская команда выиграла первые два сета, но потом поляки смогли переломить ход поединка. На тай-брейке волейболисты из Варшавы не оставили никаких шансов украинцам.

«Барком-Кажаны»: Олег Шевченко (набрал 10 очков), Артем Смоляр (5), Мурат Енипазар (4), Йонас Квален (9), Владислав Щуров (11), Василий Тупчий (22), Дмитрий Канаев (либеро) – стартовый. На замену выходили: Алексей Головень (0), Юлиус Фиркаль (2), Виталий Кучер (0), Илья Довгий (2), Андрей Жуков (либеро).

ПлюсЛига. 3-й тур

«Проджект» (Варшава, Польша) - «Барком-Кажаны» (Львов, Украина) 3:2 (17:25, 23:25, 25:20, 25:20, 15:3)

Напомним, что во втором туре ПлюсЛиги «Барком» проиграл «Ресовая».

Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барком-Кажаны

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Барком-Кажаны» проиграли второй матч в ПлюсЛиге
«Барком-Кажаны» проиграли второй матч в ПлюсЛиге
Волейбол
06 октября 11:56
«Барком-Кажаны» поражением дебютировали в ПлюсЛиге
«Барком-Кажаны» поражением дебютировали в ПлюсЛиге
Волейбол
02 октября 20:59
«Барком-Кажаны» сыграли с победителями Лиги чемпионов и обыграли немецкого гегемона
«Барком-Кажаны» сыграли с победителями Лиги чемпионов и обыграли немецкого гегемона
Волейбол
25 сентября 18:05
Крастиньш объяснил, почему впервые с 2016 «Барком-Кажаны» не будут играть в еврокубках
Крастиньш объяснил, почему впервые с 2016 «Барком-Кажаны» не будут играть в еврокубках
Волейбол
20 сентября 21:46
Главный тренер сборной Украины рассказал, какой результат «Барком-Кажанов» в Плюс Лиге будет считать приемлемым
Главный тренер сборной Украины рассказал, какой результат «Барком-Кажанов» в Плюс Лиге будет считать приемлемым
Волейбол
20 сентября 20:32
Телеканалы XSPORT и XSPORT+ будут транслировать чемпионат Украины по волейболу
Телеканалы XSPORT и XSPORT+ будут транслировать чемпионат Украины по волейболу
Волейбол
19 сентября 16:36

Новости: Волейбол

«Барком-Кажаны» заработали первое очко в ПлюсЛиге
«Барком-Кажаны» заработали первое очко в ПлюсЛиге
08 октября 20:08
«Барком-Кажаны» проиграли второй матч в ПлюсЛиге
«Барком-Кажаны» проиграли второй матч в ПлюсЛиге
06 октября 11:56
Французский волейболист: «На россии я пил много хорошей водки»
Французский волейболист: «На россии я пил много хорошей водки»
04 октября 12:34
Женская сборная Украины отобралась на международный олимпийский квалификационный турнир
Женская сборная Украины отобралась на международный олимпийский квалификационный турнир
03 октября 23:11
Определились участницы второго раунда чемпионата мира-2022
Определились участницы второго раунда чемпионата мира-2022
03 октября 18:00
«Мы провели хороший матч». Плотницкий прокомментировал победу над «Монцей»
«Мы провели хороший матч». Плотницкий прокомментировал победу над «Монцей»
03 октября 13:34
Завершился первый тур чемпионата Украины – команды разделились на два квартета
Завершился первый тур чемпионата Украины – команды разделились на два квартета
02 октября 23:25
«Барком-Кажаны» поражением дебютировали в ПлюсЛиге
«Барком-Кажаны» поражением дебютировали в ПлюсЛиге
02 октября 20:59
Плотницкий стал MVP и помог «Перуджи» одержать первую победу в сезоне
Плотницкий стал MVP и помог «Перуджи» одержать первую победу в сезоне
02 октября 19:29
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости