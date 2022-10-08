«Барком-Кажаны» проиграли второй матч в ПлюсЛиге
«Барком-Кажаны» заработали первое очко в ПлюсЛиге
Украинский клуб уступил на тай-брейке
08 октября 20:08
«Барком-Кажани» / Фото: plusliga«Барком-Кажаны» сыграли третий матч в чемпионате Польши.
В третьем туре ПлюсЛиги подопечные Угиса Крастиньша в пятисетовом матче уступили «Проджекту».
Украинская команда выиграла первые два сета, но потом поляки смогли переломить ход поединка. На тай-брейке волейболисты из Варшавы не оставили никаких шансов украинцам.
«Барком-Кажаны»: Олег Шевченко (набрал 10 очков), Артем Смоляр (5), Мурат Енипазар (4), Йонас Квален (9), Владислав Щуров (11), Василий Тупчий (22), Дмитрий Канаев (либеро) – стартовый. На замену выходили: Алексей Головень (0), Юлиус Фиркаль (2), Виталий Кучер (0), Илья Довгий (2), Андрей Жуков (либеро).
ПлюсЛига. 3-й тур
«Проджект» (Варшава, Польша) - «Барком-Кажаны» (Львов, Украина) 3:2 (17:25, 23:25, 25:20, 25:20, 15:3)
Напомним, что во втором туре ПлюсЛиги «Барком» проиграл «Ресовая».
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