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«Эпицентр-Подоляны» вылетели из Кубка Вызова

Украинская команда снова уступила «Мелилье»
Волейбол
17 ноября 00:36
«Эпицентр-Подоляны» вылетели из Кубка Вызова
Фото: Волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни

Во втором матче 1/16 финала Кубка Вызова «Эпицентр-Подоляны» снова уступили испанской «Мелилье» со счетом 0:3.

По итогам двух поражений украинская команда вылетела с турнира.

Кубок Вызова. 1/16 финала. Второй матч

«Мелилья» – «Эпицентр-Подоляны» – 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)

Ранее Кубок Вызова также покинул мужской «Прометей».

Напомним, что в 1/32 финала Кубка Вызова «Эпицентр-Подоляны» одолели словенский «Меркур».

Карен Агабекян
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Эпицентр-Подоляне Кубок Вызова

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