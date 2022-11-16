«Эпицентр-Подоляни» и «Житичи» победами завершили четвертый тур чемпионата Украины
«Эпицентр-Подоляны» вылетели из Кубка Вызова
Украинская команда снова уступила «Мелилье»
17 ноября 00:36
Фото: Волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни
Во втором матче 1/16 финала Кубка Вызова «Эпицентр-Подоляны» снова уступили испанской «Мелилье» со счетом 0:3.
По итогам двух поражений украинская команда вылетела с турнира.
Кубок Вызова. 1/16 финала. Второй матч
«Мелилья» – «Эпицентр-Подоляны» – 3:0 (25:19, 25:21, 25:21)
Ранее Кубок Вызова также покинул мужской «Прометей».
Напомним, что в 1/32 финала Кубка Вызова «Эпицентр-Подоляны» одолели словенский «Меркур».
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