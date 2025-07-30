Олег Гончар

Либеро женской сборной Украины по волейболу Кристина Немцева в сезоне 2025/26 будет выступать за польский клуб Радомка из города Радом, сообщает Volleyball.ua.

26-летняя спортсменка присоединится к команде, которую с 2023 года возглавляет главный тренер сборной Украины Якуб Глушак.

Вместе с Немцевой в Радомку перейдут еще две украинские игроки: связующая Александра Молчанова и блокирующая Екатерина Жилинская, которые в сезоне 2024/25 вместе с Кристиной выиграли чемпионат и Суперкубок Украины с черновицкой Буковинкой.

Радомка, занявшая в прошлом сезоне пятое место в польской Тавронлиге и дошедшая до четвертьфинала Кубка ЕКВ, стремится усилить состав для борьбы за медали.

Для Немцевой это первый полноценный зарубежный опыт после выступлений за Химик (2015–2022), где она стала чемпионкой Украины-2018, Прометей (2022–2024), с которым выиграла три титула.