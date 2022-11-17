Плотницкий помог «Перудже» завоевать десятую победу подряд
Плотницкий помог «Перудже» одержать вторую победу в Лиге чемпионов
«Дьяволы» в четырех сетах обыграли «Зираат Банкаси»
17 ноября 17:03
Фото: Перуджа
«Перуджа» во втором туре Лиги чемпионов обыграла «Зираат Банкаси» в четырех сетах. Доигровщик «дьяволов» Олег Плотницкий принес команде 6 очков.
Лига чемпионов. 2-й тур
«Зираат Банкаси» – «Перуджа» 1:3 (26:24, 22:25, 20:25, 23:25)
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