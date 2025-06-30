Олег Шумейко

Женская сборная Украины в третий раз в истории выиграла Евролигу (триумфы в Евролиге в 2017 и в Золотой Евролиге в 2023 и 2025 годах).

FIVB с сезона-2025 изменила путь квалификации в Лигу наций, так что путевки в Кубок Претенденток, как раньше, в этом году не разыгрывали. Выступление в ЛН на следующий сезон теперь определяется позицией в международном рейтинге на момент завершения Лиги наций-2025. На данный момент в рейтинговом списке FIVB находится на 14 позиции с 192.10 очка — лучший результат среди команд, которые не находятся в ЛН.

Среди конкурентов за место в престижном коммерческом турнире на следующий сезон сейчас выделяются 2 национальные команды. Сборная Пуэрто-Рико занимает 17 позицию и имеет в активе 182.58 очков и в июле сыграет 3 игры в рамках финала четырех Кубка NORCECA (с Коста-Рикой, Кубой и Мексикой).

Что до другой сборной — национальная команда Аргентины идет 18-й с 180.96 очками и в начале июля выступит в Кубке Америки, где сыграет с Перу, Чили, Венесуэлой и нерейтинговый матч с Бразилией (из-за выступления бразильянок в это время в Лиге наций).

Обе команды имеют теоретические шансы на то, чтобы обойти Украину по результатам вышеупомянутых матчей. Правда, аргентинки сыграют с низкими по рейтингу сборными и даже победы во всех матчах со счётом 3:0 могут быть для этого недостаточными.

Что касается Пуэрто-Рико, то здесь шансы обойти Украину выше. Правда, пуэрториканки не отличаются особой стабильностью. В прошлом сезоне команда была в финале Кубка Претенденток и остановилась в шаге от путевки в Лигу наций, но в Панамериканском кубке стали только шестыми, уступив в матче за 5 место вышеупомянутой Мексике.

Подводя промежуточные итоги для сборной Украины после старта сезона-2025, можно отметить прорыв Анны Артышук — крайняя нападающая стала открытием сезона-2024/25, где привела «Зюль» к медалям немецкой Бундеслиги. В следующем сезоне Артышук будет выступать в «Шверинере» — действующем чемпионе Германии и участнике Лиги чемпионов.

На хорошем выступлении в клубе Анна не остановилась — была основной опцией команды в атаке на групповом этапе (106 очков), войдя по показателю результативности на групповом этапе ЗЕ в топ-4. Не подвела диагональная и в Финале четырех, где набрала в среднем 19,5 очков за встречу.

Что касается других крайних нападающих, то больше вопросов возникало к нашим доигровщицам. Особенно, к лидерке сборной последних лет Александре Миленко. Необычно серьёзные проблемы в атаке против не самых сильных соперников — матчей, где можно было выделить левшу с положительной точки зрения было меньше, чем с отрицательной. Также при отсутствии Светланы Дорсман Якуб Глушак пробовал нескольких исполнителей и вцентр сетки. Если одно из мест в старте заслуженно закрепила за собой Диана Мелюшкина, то в паре с ней чаще всего появлялась Ульяна Котар. В атаке центральный блокирующий выглядела неплохо, но возникали вопросы к скорости передвижения по краю сетки. Если команды уровня Золотой Евролиги сумели этим воспользоваться, то что будут делать соперники уровня Лиги наций – вопрос уже риторический.

Следующим испытанием для «сине-желтых» станет чемпионат мира-2025. К нему команда может подойти уже в другом составе – несколько исполнительниц пропустили Золотую Евролигу-2025 из-за проблем со старыми повреждениями. Интересно будет взглянуть на украинок на фоне не Венгрии или Швеции, а в противостояниях с такими топами, как Япония и Сербия. Учитывая, как на данный момент буксуют в Лиге наций сербки (0-8 после двух игровых недель), борьбу нашей команде навязать должно быть по силам.

Фото: cev.eu