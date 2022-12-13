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Польская ПлюсЛига. «Барком-Кажаны» – «Сталь Ныса». Видео трансляция

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Телепрограмма XSPORT Волейбол
13 декабря 16:01
Польская ПлюсЛига. «Барком-Кажаны» – «Сталь Ныса». Видео трансляция
Фото: Facebook «Барком-Кажани»
Сегодня, 13 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Польши «Барком-Кажаны» сыграют против «Сталь Нысы».

Напомним, что в предыдущем матче ПлюсЛиги украинцы обыграли «Бельску-Бялу» 3:0.

Смотрите матч «Барком-Кажаны» – «Сталь Ныса» на телеканале XSPORT. Начало в 21:25.

Денис Седашов
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