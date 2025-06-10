Постплотницкая сборная Украины на новом уровне – каким будет дебют «сине-желтых» в Лиге наций

Олег Шумейко

11 июня начнется новая страница в истории мужской команды Украины по волейболу.

Украинцы впервые в своей истории выступят на самом престижном коммерческом турнире – Лиге наций. В предыдущие годы «сине-желтым» никак не удавалось преодолеть предварительные этапы квалификации (Золотая Евролига + Кубок Претендентов), но в 2024 году благодаря победе в ЗЕ и высокому международному рейтингу свою путевку украинцы наконец заслужили. Что касается предшественника Лиги наций Мировой лиги, то ни разу наша команда не получала приглашение выступить на тех соревнованиях.

Очевидно, что для новичка основная задача ясна – остаться на следующий сезон и прогрессировать среди элитных сборных мира. И этот соревновательный год, как минимум, с первой задачей должен помочь. После изменения календаря, где чемпионат мира теперь будет проводиться раз в 2 года по сравнению с предыдущим 4-летним циклом, коллективы, которые стремятся подняться на более высокий уровень, будут иметь больше шансов для этого.

По регламенту Лиги наций на каждую соревновательную неделю сборные могут приезжать разными составами из игроков, которые попали в расширенную заявку. А учитывая, что Олимпийские игры-2028 еще далеко, и квалификационные чемпионаты Европы-2026 и чемпионат мира-2027 проводиться не будут в этом году, большое количество команд взяло курс если не на омоложение, то на поиск усиления перспективной молодежью, которую в Лиге наций-2025 будут испытывать в боевых условиях. Далеко за примером ходить не надо – из 36 олимпийских призеров Парижа-2024 до старта ЛН дойдут только трое. И если сборные Польши и Франции нас пока интересуют не так сильно, то американцы с Джеффри Джендриком и почти новой командой США станут первым соперником украинцев на предстоящих соревнованиях.

Но пока давайте пробежимся по составу сборной Украины. Конечно, хотелось бы сказать, что Рауль Лосано сумел собрать всех лучших, но ситуация иная. После завершения карьеры в сборной главной звезды из Украины Олега Плотницкого каким бы ни был результат, в мыслях еще долго останутся мысли: «А что бы, если бы в этой команде был Плотницкий?»

Заявка сборной Украины на первую неделю Лиги наций:

Пасующие: Виталий Щитков, Юрий Синица

Диагональные: Данило Урывкин, Василий Тупчий

Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Андрей Челеняк

Доигровщики: Евгений Кисилюк, Дмитрий Янчук, Тимофей Полуян, Илья Ковалев

Либеро: Александр Бойко, Ярослав Пампушко

Накануне соревнований украинцы сыграли товарищеский турнир Silesia Cup в Польше, где заняли второе место с двумя победами в трех матчах. И если результат можно назвать более чем приятным, то относительнооценки уровня всё же подойти сложно – остальные команды играли, если не резервными составами, то полностью молодёжью.

В первую игровую неделю «сине-жёлтые» проведут 4 матча в Рио-де-Жанейро на легендарном Мараканасиньо, где почти два года назад сборная Украины играла олимпийскую квалификацию. Интересно, что 3 команды из тех соревнований будут противостоять Украине снова – Куба, Бразилия и Иран. Если иранцев в 2023 году удалось уверенно обыграть в трёх партиях, то матчи с бразильцами и кубинцами были проиграны. И если разгром «островитянами» 0:3 на старте соревнований можно было бы списать на традиционную для «сине-жёлтых» проблему дебютной игры, то пятихатка с бразильцами навевает мысли о том, что должно было сложиться в нашу пользу, но… Вспоминая ту игру, было полное впечатление, что встреча должна закрываться победой украинцев в трёх партиях, но шедевральный выход на замену Дарлана Соузы и более 8 тысяч горячих бразильских болельщиков перевернули ход того матча.

Последним из соперников Украины будет вышепомянутая сборная США. На бумаге, бронзовые призёры Парижа-2024 должны стать самым сложным соперником для «сине-жёлтых», но обновленный состав, новый тренер (хотя и легендарный Карч Кирай, который в Париже привел женскую команду США к серебру) и гарантированное участие на Олимпийских играх-2028 позволяют будущим хозяевам ОИ экспериментировать, а их соперникам рассчитывать на борьбу за победу в каждом матче.

Стоит отметить, что ни один коллектив не подходит к соревнованиям в 100% готовности. В Бразилии отсутствуют легендарный связующий Бруно Резенде, и из-за травмы команде не поможет Рикардо Лукарелли, кубинцы дают шанс молодежи, не вызвав победителя ЛЧ с Перуджей Хесуса Эрреру и величественного Робертланди Симона, который пока проходит лечение после повреждения. Да и сборная Ирана далека от грозной команды конца 2010-х, когда персы с Саидом Маруфом были в первой десятке команд мира, а сейчас переживают смену поколений. Нельзя сказать, что игра с иранцами будет простой, – всё же немало игроков выступает в топовых чемпионатах Италии и Польши, но всё же «сине-жёлтым» команда новоиспечённого наставника коллектива Роберто Пьяцци должна быть по зубам.

Капитан сборной Украины Юрий Семенюк поделился ожиданиями от долгожданного старта в Лиге наций на пресс-конференции перед началом турнира:

Мы приехали сюда не на отдых, конечно же, а чтобы играть в волейбол. У нас новая команда, более молодая. Лига наций – это новый уровень, новые эмоции. Мы счастливы быть здесь, играть в свой волейбол и прогрессировать, независимо от того, кто наш соперник. Не сказал бы, что есть команда, с которой хочется сыграть больше всего. Мы концентрируемся на том, как мы играем, и хотим улучшаться с каждым матчем. Как я уже говорил, у нас новая молодая команда. Два года назад мы уже здесь играли (в рамках олимпийской квалификации) и чувствовали эту атмосферу, этот уровень. Конечно, волейболисты играют для того, чтобы почувствовать такую атмосферу, этот уровень. И нам нравятся это давление, эти эмоции. Это только подталкивает нас играть лучше. Юрий Семенюк Капитан сборной Украины по волейболу

Расписание первой недели сборной Украины в Лиге наций:

Украина – США, 11 июня, 20:00

Украина – Куба, 13 июня, 23:30

Украина – Бразилия, 14 июня, 16:00

Украина – Иран, 15 июня, 19:30

Если говорить об ожиданиях, то, по моемудумку, удовлетворительным результатом будет завершение бразильского вояжа с 2 победами и 6 очками. Может быть лучше или хуже? Конечно. Не зря тренер бразильцев Бернандо Резенде заговорил об амбициях и желании команд перейти из разряда претендентов на высший уровень, куда отнес и украинцев. За трансляциями матчей «сине-желтых» следите на телеканале Суспільне Спорт.