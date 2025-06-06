Сборная Украины обыграла Португалию в Золотой Евролиге
Самой результативной игрокой матча стала Анна Артышук
около 1 часа назад
Фото: СEV
Женская сборная Украины по волейболу одержала третью подряд победу на групповом этапе Золотой Евролиги.
Сине-желтые обыграли национальную команду Португалии – 3:1.
Самой результативной игроком матча стала диагональная Анна Артышук, которая набрала – 20 очков.
Золотая Евролига. 3-й тур
Украина – Португалия 3:1 (25:13, 25:20, 23:25, 25:18)
Следующий матч украинские спортсменки проведут 7 июня против сборной Словении.