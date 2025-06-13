Сборная Украины по волейболу уступила Швеции в Золотой Евролиге
Самой результативной игроком матча стала Изабель Хок – 24 очка
около 1 часа назад
Фото: СEV
Женская сборная Украины по волейболу потерпела первое поражение на групповом этапе Золотой Евролиги.
Подопечные Якуба Глушака уступили национальной команде Швеции.
Самой результативной игроком матча стала диагональная нападающая Изабель Гок – 24 очка.
Золотая Евролига. 5-й тур
Швеция – Украина 3:0 (25:20, 26:24, 25:19)
Следующий матч сине-желтые сыграют 15 июня против Словакии.
Игрок сборной Украины: «Мы не думаем, какие у нас шансы на финал Золотой Евролиги».