Украина против Венгрии: Кто одержит победу в Золотой Евролиге-2025
Украинки в истории попытаются выиграть Золотую Евролигу в решающем матче против Венгрии
около 1 часа назад
29 июня в Энгельхольме (Швеция) женская сборная Украины по волейболу встретится с командой Венгрии в финале Золотой Евролиги-2025.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.
Украинки уверенно пробились в финал, разгромив в полуфинале хозяек турнира, сборную Швеции, со счетом 3:0.
Украина в третий раз пробилась в финал Золотой Евролиги. В прошлые разы они побеждали в турнире. Интересно, что в 2023 году также в полуфинале обыграли Швецию.
Сборная Венгрии в напряженном полуфинале победила Румынию (3:2), вырвав победу на тай-брейке (15:9).