Олег Гончар

В Бургасе (Болгария) мужская сборная Украины по волейболу провела шестой матч Лиги наций.

В этой игре Украина обыграла команду Турции со счётом 3:0 по сетам.

Сборная Украины по волейболу уверенно победила Турцию по игре. Сине-жёлтые доминировали в первом сете, второй проигрывали, но совершили камбэк, а в третьей партии сохранили психологическую устойчивость несмотря на провокации соперников.

Ключевыми стали игра Янчука, эйсы Ковалева и выступление Украины под давлением, что позволило одержать убедительную победу.

Лига наций

Турция — Украина — 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

Украина: Щитков (пасующий) — Ковалев, Янчук (догоняющие) — Семенюк, Коваль (центральные блокирующие) — Тупчий (диагональный)