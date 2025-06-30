Олег Гончар

В Польше на турнире Warmia Mazury Мирового тура украинские пляжные волейболистки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко второй раз в карьере выиграли золото, сообщил портал «Суспільне».

В финале украинские спортсменки победили немецкую пару Линду Бокк / Луизу Липманн со счетом 2:1 (19:21, 21:14, 15:11).

Гладун и Лазаренко не потерпели ни одного поражения на турнире. В группе D они одолели немецкую пару Бокк/Липманн и чешскую пару, а в плей-офф разобрались с украинками Валентиной Давыдовой и Ангелиной Хмиль, а также двумя американскими парами — Кимберли Хилдрет/Тиган Ван Густ в четвертьфинале и Юлией Донлин/Лекси Денабург в полуфинале (21:14, 21:18).

Это второе золото дуэта после триумфа в Индии в ноябре 2024 года. 32-летняя Гладун из Сум и 21-летняя Лазаренко из Запорожья, которые играют вместе с августа 2023 года, также имеют серебро и две бронзы на турнирах уровня Фьючерс. В общем у Лазаренко четыре золота и три бронзы, а у Гладун — два серебра и две бронзы на Мировом туре.

Среди других украинцев Валентина Давыдова и Ангелина Хмиль заняли 9-е место, а Ева Сердюк и Дарья Романюк — 33-е. У мужчин Сергей Попов и Эдуард Резник финишировали пятыми, Алексей Бублик и Иван Дацук — 25-ми, а Иван и Ричард Лихацкие — 33-ми.