Женская сборная Украины на Евро-2023 сыграет с Польшей, Сербией и еще трема сборными

«Невидимая сторона». Из школьной команды – на драфт NFL
22 ноября 07:20
Женская сборная Украины узнала с кем сыграет в группе А на чемпионате Европы-2023.
Украинки сыграют в группе А против Бельгии, Словении, Сербии, Польши и Венгрии. Все матчи пройдут на бельгийской земле.
Кроме Бельгии хозяйками турнира с 15 августа по 3 сентября станут Эстония, Италия и Германия.
Сборная Украины попала на Евро-2023 с первого места отборочной группы, где выиграла шесть матчей из шести.
Напомним, ранее своих соперников в группе Евро-2023 узнала мужская сборная Украины.
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