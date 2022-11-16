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Женская сборная Украины на Евро-2023 сыграет с Польшей, Сербией и еще трема сборными

Определились составы группового раунда
Волейбол
17 ноября 00:15
Женская сборная Украины на Евро-2023 сыграет с Польшей, Сербией и еще трема сборными

Женская сборная Украины узнала с кем сыграет в группе А на чемпионате Европы-2023.

Украинки сыграют в группе А против Бельгии, Словении, Сербии, Польши и Венгрии. Все матчи пройдут на бельгийской земле.

Кроме Бельгии хозяйками турнира с 15 августа по 3 сентября станут Эстония, Италия и Германия.

Сборная Украины попала на Евро-2023 с первого места отборочной группы, где выиграла шесть матчей из шести.

Напомним, ранее своих соперников в группе Евро-2023 узнала мужская сборная Украины.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Украины (волейбол)

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