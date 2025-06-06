Золотая Евролига. Украина – Португалия. Видеотрансляция
«Сине-жёлтые» сыграют с хозяйками площадки в третьем туре ЧЕ-2025
около 13 часов назад
Фото: cev.eu
6 июня в Португалии состоится матч третьего тура Золотой Евролиги-2025 между национальными командами Украины и Португалии.
Трансляция встречи Украина – Португалия пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 23:00 по киевскому времени.
Отметим, что «сине-желтые» одержали две победы на старте соревнований в четырех партиях над национальными командами Испании и Черногории.