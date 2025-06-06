Золотая Евролига. Украина – Португалия. Видеотрансляция

«Сине-жёлтые» сыграют с хозяйками площадки в третьем туре ЧЕ-2025

около 13 часов назад

Фото: cev.eu
Фото: cev.eu
Олег Шумейко

Олег Шумейко

6 июня в Португалии состоится матч третьего тура Золотой Евролиги-2025 между национальными командами Украины и Португалии.

Трансляция встречи Украина – Португалия пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 23:00 по киевскому времени.

Отметим, что «сине-желтые» одержали две победы на старте соревнований в четырех партиях над национальными командами Испании и Черногории.

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