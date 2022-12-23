Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
17:40
Телемагазин
17:35
Гандбол. Бундеслига. Фленсбург-Хандевитт - Киль

Легенду тяжелой атлетики временно отстранили от турниров после положительной допинг-пробы

Он является старейшим олимпийским чемпионом в этом виде спорта
Тяжелая атлетика
23 декабря 21:23
Легенду тяжелой атлетики временно отстранили от турниров после положительной допинг-пробы
Лу Сяоцзюнь / Фото - insidethegames.biz
Легендарного китайского тяжелоатлета Лу Сяоцзюня временно отстранили после положительного результата теста на эритропоэтин (белок, который по функции относится к гормонам). Об этом сообщает Inside the Games.

Согласно данным Международного агентства тестирования (ITA), которое проводит все антидопинговые процедуры для Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), проба Лу была взята вне турниров 30 октября.

В минувшем году в Токио Лу стал старейшим олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, победив в весовой категории до 81 килограмма в возрасте 37 лет.

С тех пор Лу не участвовал в соревнованиях, но планировал попытаться квалифицироваться на Игры-2024.

Он стал первым китайским тяжелоатлетом, сдавшим положительную допинг-пробу с 2015 года, и первым, кого отстранили с 2010 года.

Лу является одним из пяти спортсменов, выигравших три золотых олимпийских медали в этом виде спорта.

Напомним, в октября украинец Иван Никун установил мировой рекорд в приседании со штангой на количество раз в течение часа.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

допинг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чилийскую теннисистку дисквалифицировали на три года за договорной матч
Чилийскую теннисистку дисквалифицировали на три года за договорной матч
Теннис WTA
16 декабря 16:58
Чендлер – о допинге Макгрегора: «Бойцов могут проверить в любое время и в любом месте»
Чендлер – о допинге Макгрегора: «Бойцов могут проверить в любое время и в любом месте»
MMA
11 декабря 11:17
«От его мочи плавятся трусики». Макгрегор ответил Рогану на обвинения в допинге
«От его мочи плавятся трусики». Макгрегор ответил Рогану на обвинения в допинге
MMA
06 декабря 23:09
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Симоны Халеп
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Симоны Халеп
Теннис WTA
05 декабря 08:58

Новости: Тяжелая атлетика

Легенду тяжелой атлетики временно отстранили от турниров после положительной допинг-пробы
Легенду тяжелой атлетики временно отстранили от турниров после положительной допинг-пробы
23 декабря 21:23
У украинок Дехи и Марущак две медали на чемпионате мира
У украинок Дехи и Марущак две медали на чемпионате мира
15 декабря 23:31
Конотоп завоевала первую для Украины медаль на чемпионате мира-2022
Конотоп завоевала первую для Украины медаль на чемпионате мира-2022
09 декабря 17:10
Украинцы Ганзенко и Бородина завоевали 6 серебряных медалей чемпионата Европы
Украинцы Ганзенко и Бородина завоевали 6 серебряных медалей чемпионата Европы
25 октября 21:59
Украинский тяжелоатлет собрал полный комплект медалей на ЧЕ U-20
Украинский тяжелоатлет собрал полный комплект медалей на ЧЕ U-20
25 октября 20:11
Украинец побил мировой рекорд в приседании со штангой
Украинец побил мировой рекорд в приседании со штангой
24 октября 21:58
Евгений Янцевич стал обладателем трех серебряных медалей чемпионата Европы U-23
Евгений Янцевич стал обладателем трех серебряных медалей чемпионата Европы U-23
24 октября 08:41
Гангур выиграла три золота чемпионата Европы
Гангур выиграла три золота чемпионата Европы
19 октября 20:59
Конотоп стала обладательницей трех золотых медалей чемпионата Европы U-23
Конотоп стала обладательницей трех золотых медалей чемпионата Европы U-23
18 октября 18:51
Все новости

Популярные новости

«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
«Это вам не проскурки в Лавре делать». Ломаченко досталось от украинского военного
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 10:53
3
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
UEFA и FIFA пригрозили исключить Украину из своих организаций
Футбол Украинская Премьер-лига
19 декабря 18:11
4
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Красюк: «Сказал промоутеру Ломаченко поберечь своего бойца, потому что Беринчик его точно убьет»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 18:05
2
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Выхрист выиграл 11-й бой в карьере
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 04:25
1
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Усик пожертвовал почти 14 миллионов гривен на восстановление села в Киевской области
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 20:22
1
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Льюис: «Рассматривал вариант с еще одним поединком против Виталия Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 09:22
Все новости