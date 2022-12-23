У украинок Дехи и Марущак две медали на чемпионате мира
Легенду тяжелой атлетики временно отстранили от турниров после положительной допинг-пробы
Он является старейшим олимпийским чемпионом в этом виде спорта
23 декабря 21:23
Лу Сяоцзюнь / Фото - insidethegames.bizЛегендарного китайского тяжелоатлета Лу Сяоцзюня временно отстранили после положительного результата теста на эритропоэтин (белок, который по функции относится к гормонам). Об этом сообщает Inside the Games.
Согласно данным Международного агентства тестирования (ITA), которое проводит все антидопинговые процедуры для Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), проба Лу была взята вне турниров 30 октября.
В минувшем году в Токио Лу стал старейшим олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, победив в весовой категории до 81 килограмма в возрасте 37 лет.
С тех пор Лу не участвовал в соревнованиях, но планировал попытаться квалифицироваться на Игры-2024.
Он стал первым китайским тяжелоатлетом, сдавшим положительную допинг-пробу с 2015 года, и первым, кого отстранили с 2010 года.
Лу является одним из пяти спортсменов, выигравших три золотых олимпийских медали в этом виде спорта.
Напомним, в октября украинец Иван Никун установил мировой рекорд в приседании со штангой на количество раз в течение часа.
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