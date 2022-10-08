Беленюк – о возможном возобновлении карьеры: «Я не могу сказать на 100%, что буду к чему-то готовиться»
Беленюк: «Если будет желание, я буду бороться на ЧМ-2023, где будут разыгрываться олимпийские лицензии»
Двукратный чемпион мира – о возвращении на ковер
08 октября 16:59
Жан Беленюк / Фото - TwitterОлимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал, почему решил пропустить ЧМ-2022, несмотря на то, что выиграл национальное первенство.
«Решение пропустить чемпионат далось не очень тяжело. Будь желание, то, наверное, я бы выступил. Вопросы мотивации. Мне 31 год. Быть двукратным или трехкратным чемпионом мира – не слишком большая разница. Если будет желание, я буду готовиться на следующий год, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Этот фактор мотивирует больше, чем просто участие в чемпионате мира».
«Более того, я был на сборах, пытался тренироваться, но не смог пройти весь этап подготовки, много пропускал. Пока такие времена, у меня и по своей работе есть много дел. Так вышло, что я принял участие в отборе и выиграл его. Но еще до начала понимал, что вряд ли куда-то поеду. Я для себя принял такое решение и не жалел о нем ни секунды».
Накануне Беленюк в соцсетях «загнал» двукратного триумфатора Олимпиад из россии романа власова за то, что тот ловит рыбу на Мальдивах, а не воюет за свою страну.
Комментарии 0