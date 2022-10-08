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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Беленюк: «Если будет желание, я буду бороться на ЧМ-2023, где будут разыгрываться олимпийские лицензии»

Двукратный чемпион мира – о возвращении на ковер
Борьба
08 октября 16:59
Беленюк: «Если будет желание, я буду бороться на ЧМ-2023, где будут разыгрываться олимпийские лицензии»
Жан Беленюк / Фото - Twitter
Олимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал, почему решил пропустить ЧМ-2022, несмотря на то, что выиграл национальное первенство.

«Решение пропустить чемпионат далось не очень тяжело. Будь желание, то, наверное, я бы выступил. Вопросы мотивации. Мне 31 год. Быть двукратным или трехкратным чемпионом мира – не слишком большая разница. Если будет желание, я буду готовиться на следующий год, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Этот фактор мотивирует больше, чем просто участие в чемпионате мира».


«Более того, я был на сборах, пытался тренироваться, но не смог пройти весь этап подготовки, много пропускал. Пока такие времена, у меня и по своей работе есть много дел. Так вышло, что я принял участие в отборе и выиграл его. Но еще до начала понимал, что вряд ли куда-то поеду. Я для себя принял такое решение и не жалел о нем ни секунды».


Накануне Беленюк в соцсетях «загнал» двукратного триумфатора Олимпиад из россии романа власова за то, что тот ловит рыбу на Мальдивах, а не воюет за свою страну.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Сборная Украины (греко-римская борьба)

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