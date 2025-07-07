Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк для BLIK поделился мыслями о популярном боксёре и видеоблогере Джейке Поле (12-1, 7 KO), а также оценил возможность поединка с ним.

«Это сфера шоу. Я это воспринимаю так. Самое главное, что люди смотрят его бои, значит, он выполняет свою миссию и на такое шоу есть спрос. Пол позиционирует себя как блогер, а выходит против реальных боксёров, поэтому люди ведутся на эту историю. Он победил Майка Тайсона, которому 58 лет.

Если бы Пол встретился с ним, когда Тайсон был в расцвете сил, то шансов у блогера не было бы никаких.

Пол не побил ни одного боксёра на пике формы. У Чавеса отец был серьёзным бойцом, а что собой представляет его сын, я даже не знаю. Сейчас я больше наблюдаю за нашими бойцами и топовыми боями лучших. Мне интересно посмотреть реванш Усик – Дюбуа и бой Канело – Кроуфорд. А история Джейка Пола мне неинтересна».

А вы бы вышли в ринг против Джейка Пола, если бы он бросил вам вызов?

«Всё зависит от того, какие бы были условия. Также нужно учитывать, что в боксе я совершенно ничего не понимаю. В боксе у меня были бы достаточно малые шансы победить Пола. Я бы начал с ним бороться, потому что там шансы у меня больше.

Если бы мы сошлись в октагоне по правилам ММА? Для начала мне нужно поставить хоть какой-то удар, потому что у меня нет бойцовской техники. К бою с Полом мне нужно готовиться.

Давайте пофантазируем. Представим, что Джейк Пол мне позвонил и сказал: «Смотри, у нас есть полгода, чтобы провести ивент. За участие ты получишь десять миллионов долларов». Я отвечаю: «Без вопросов». В этот же день я иду брать уроки боксерской техники, ММА и всего прочего. То есть задача поставлена, и я к ней готовлюсь.

А на данный момент у меня шансов и в ММА против него нет, потому что борьба отличается, у нас не бьют. Я точно знаю, что в борьбе я бы победил Джейка Пола, как и Усика и других боксеров, которые тяжелее меня, потому что я в этом виде спорта 24 года и знаю, как бороться».

Напомним, что WBA поставила Пола на 14-ю позицию рейтинга после его победы над бывшим чемпионом в среднем весе Хулио Сесаром Чавесом-младшим.

Ранее Беленюк провёл спарринг с чемпионкой Европы Оксаной Ливач.