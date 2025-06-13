Ларин, Середин и Новаченко – призеры чемпионата Европы U17 по греко-римской борьбе
Сборная Украины вошла в топ-4 командного зачёта на турнире в Скопье
около 2 часов назад
Середин, Новаченко и Ларин / Фото - ФГРБУ
Сборная команда Украины U17 по греко-римской борьбе завершила свои выступления на чемпионате Европы в Скопье (Северная Македония).
Команда Сергея Рутенко и Бутхузи Карая на континентальном первенстве в Северной Македонии завоевала 3 награды.
Призёры турнира:
серебро – Тимур Ларин (до 92 кг)
бронза – Денис Середин (до 60 кг), Анатолий Новаченко (до 110 кг)
Отметим, наша сборная вошла в топ-4 общего командного зачёта турнира.
Напомним, что сборная Украины завоевала 10 медалей на этапе Мировой серии по пляжной борьбе.