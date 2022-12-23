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Олимпийский чемпион-2004 из россии сбил на смерть человека и скрылся с места ДТП

Дело хотят «замять» в связи с отсутствием состава преступления
Борьба
23 декабря 12:11
Олимпийский чемпион-2004 из россии сбил на смерть человека и скрылся с места ДТП
Алексей Мишин / Фото - worldsport.ge
Олимпийский чемпион Афин-2004 по греко-римской борьбе Алексей Мишин подозревается в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают рашистские СМИ.

Как утверждает источник, Мишин чемпион сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте на трассе М5 «урал» возле мордовии. Человек скончался на месте, а водитель снял номера со своего автомобиля и покинул место происшествия. 

Сообщается, что за прошедший год Мишин 14 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. 

По данным источника, автотехническая экспертиза установила, что у борца не было возможности избежать столкновения с пешеходом. Назначено повторное исследование.

Если оно покажет аналогичные выводы, дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления. 

Отметим, что Мишин также является чемпионом мира и шестикратным победителем континентальных первенств.

А тем времен чемпион Токио-2020 Жан Беленюк в жесткой форме обратился к титулованному российскому борцу роману власову.

Владимир Кириченко
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