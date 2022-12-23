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Олимпийский чемпион-2004 из россии сбил на смерть человека и скрылся с места ДТП
Дело хотят «замять» в связи с отсутствием состава преступления
23 декабря 12:11
Алексей Мишин / Фото - worldsport.geОлимпийский чемпион Афин-2004 по греко-римской борьбе Алексей Мишин подозревается в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают рашистские СМИ.
Как утверждает источник, Мишин чемпион сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте на трассе М5 «урал» возле мордовии. Человек скончался на месте, а водитель снял номера со своего автомобиля и покинул место происшествия.
Сообщается, что за прошедший год Мишин 14 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
По данным источника, автотехническая экспертиза установила, что у борца не было возможности избежать столкновения с пешеходом. Назначено повторное исследование.
Если оно покажет аналогичные выводы, дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Отметим, что Мишин также является чемпионом мира и шестикратным победителем континентальных первенств.
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