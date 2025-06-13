Олимпийского чемпиона из России лишили двух бронзовых медалей чемпионата мира-2015.

Он завоевывал эти награды в вольной и греко-римской борьбе

около 1 часа назад

Білял Махов / Фото - UWW
Билял Махов / Фото - UWW
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Владимир Кириченко

Олимпийского чемпиона Лондона по вольной борьбе россиянина Биляла Махова лишили двух бронзовых медалей чемпионата мира-2015 за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ITA.

Он нарушил статью 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенного метода).

Результаты Махова с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года были аннулированы. В этот период он выиграл две бронзы в вольной (до 125 кг) и греко-римской борьбе (до 130 кг) на чемпионате мира-2015 в Лас-Вегасе (США).

Отметим, что Махов представлял ЦСКА и уже не является профессиональным спортсменом.

Напомним, сборная Украины завоевала 10 медалей на этапе Мировой серии по пляжной борьбе.

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