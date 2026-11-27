Видеотрансляция финалов чемпионата Украины-2026 по греко-римской борьбе
Турнир станет отборочным к чемпионату Европы в Будапеште
В с. Колоденка (Ровенская обл.) пройдут финалы главного старта сезона-2026 – чемпионата Украины среди взрослых по греко-римской борьбе.
Турнир станет отборочным в состав национальной сборной команды Украины на чемпионат Европы-2027, который в апреле пройдет в Будапеште (Венгрия).
Соревнования собрали всех самых сильных спортсменов нашей страны, среди них: Парвиз Насибов – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, Николай Кучмей – бронзовый призер чемпионата Европы и Европейских игр, Андрей Кулик – бронзовый призер чемпионата и Кубка мира, Александр Грушин – двукратный медалист чемпионата Европы, Ярослав Фильчаков – многократный призер чемпионатов мира и Европы и др.
Прямую трансляцию финалов смотрите на YouTube-канале ФГРБУ и медиа-сервисе MEGOGO.
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