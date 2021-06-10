Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 5
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 0:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 118:102 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 112:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье 85:57 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:10 Рафаэль Надаль - Диего Себастиан Швартцман 3:1 Окончен
21:00 Новак Джокович - Matteo Berrettini 3:1 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Cori Gauff - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
14:05 Мария Саккари - Ига Святек 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 6:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Отменен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:30 Финикс Санс - Денвер Наггетс 123:98 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье -:- Запланирован

Развивать настольный теннис и противодействовать договорным матчам: ФНТУ вместе с Sport Integrity Team создали комитет этики и честной игры

Первым результатом сотрудничества стало создание «Кодекса по этике и честной игре»
Настольный теннис
17:00
Развивать настольный теннис и противодействовать договорным матчам: ФНТУ вместе с Sport Integrity Team создали комитет этики и честной игры

10 июня в информагентстве «Интерфакс-Украина» прошла конференция, посвященная принципам честной игры и этики в мире настольного тенниса Украины. По результатам конференции Федерация настольного тенниса Украины совместно с Sport Integrity Team объявили о сотрудничестве в противодействии нарушениям принципов честной игры со стороны спортсменов. Первым результатом сотрудничества стало создание «Кодекса по этике и честной игре», подготовка к запуску комитета этики и честной игры ФНТУ и система новых «правил игры» для игроков настольного тенниса Украины.

Популярность украинских турниров на международном рынке поспособствовала росту количества случаев давления на игроков с предложениями сыграть договорной матч. Понимая важность сохранения репутации, федерация приняла решение о сотрудничестве с экспертами Sport Integrity team — подразделения международной организации по борьбе с договорными матчами Federbet. Команда Sport Integrity уже имеет успешный опыт противодействия организации матчей с фиксированным результатом и создания комитета этики и честной игры для Украинской Ассоциации Футбола. 

ФНТУ продолжает развитие подходов по регулированию рынка коммерческих турниров настольного тенниса. Все основные турниры подписали соглашение об официальном статусе и включены в единый календарный план спортивных событий на территории Украины. Матчи обсчитываются в национальный рейтинг, а игроки должны подтверждать статус профессиональных спортсменов.

«Мы решительно настроены на борьбу с договорными матчами, поэтому создали комитет этики и честной игры. В силу нашей демократичности и выполнения главной цели федерации — развития вида спорта в стране, мы были открыты к появляющимся новым турнирам и всячески этому способствовали, не навязывая лишних регуляций. На данный момент, учитывая мировой опыт организации лиг, мы обязаны создать для всех турниров и игроков единые правила честной игры и контролировать их выполнение. Уверен, что опыт команды Sport Integrity поможет нам создать реально работающие инструменты противодействия тому, что ставит под угрозу суть спортивного принципа» — заявил Президент ФНТУ Зац Александр Викторович.

«Федерация настольного тенниса Украины очень обеспокоена проблемой и решила очень сильно отреагировать. Поэтому мы гордимся этим сотрудничеством. Нечистые на руку игроки или организаторы должны знать, что с этого момента у них нет шансов остаться безнаказанными! Они рискуют не только своей карьерой или работой, но и привлечением к уголовной ответственности.

Мы уверены, что сделаем настольный теннис Украины видом спорта, свободным от договорных матчей» — прокомментировал партнерство Франческо Баранка, консультант Sport Integrity Team S.r.l. 

ФНТУ была основана в 1992 году для развития настольного тенниса в Украине, повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности, укреплению здоровья граждан, формированию здорового образа жизни и защита общих законных интересов своих членов. 

Главными соревнованиями ФНТУ являются: Клубные чемпионаты Украины, индивидуальные Чемпионаты Украины всех возрастов и серии турниров настольного тенниса, которые получили официальный статус.

Sport Integrity Team — итальянская организация, которая борется с договорными матчами, защищая права всех заинтересованных сторон, ассоциаций, букмекеров и клиентов. С 2020 года Sport Integrity является продолжением Federbet. 

Среди заказчиков Sport Integrity Team — букмекеры, такие команды как Аталанта, а также Украинская Ассоциация Футбола. В 2020 году Sport Integrity Team обнаружила более 1000 подозрительных матчей по всем видам спорта, и благодаря отчетам команды было возбуждено множество спортивных и криминальных операций.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Настольный теннис

Развивать настольный теннис и противодействовать договорным матчам: ФНТУ вместе с Sport Integrity Team создали комитет этики и честной игры
Развивать настольный теннис и противодействовать договорным матчам: ФНТУ вместе с Sport Integrity Team создали комитет этики и честной игры
17:00
10-летняя украинка победила на международном турнире в Чехии
10-летняя украинка победила на международном турнире в Чехии
16:22
Коу Лей завоевал первую лицензию на Олимпиаду
Коу Лей завоевал первую лицензию на Олимпиаду
24 апреля 16:20
Два представителя Украины уступили за шаг от Олимпийской лицензии
Два представителя Украины уступили за шаг от Олимпийской лицензии
17 марта 11:08
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
TV
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
20:00
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00