Развивать настольный теннис и противодействовать договорным матчам: ФНТУ вместе с Sport Integrity Team создали комитет этики и честной игры

Первым результатом сотрудничества стало создание «Кодекса по этике и честной игре»

10 июня в информагентстве «Интерфакс-Украина» прошла конференция, посвященная принципам честной игры и этики в мире настольного тенниса Украины. По результатам конференции Федерация настольного тенниса Украины совместно с Sport Integrity Team объявили о сотрудничестве в противодействии нарушениям принципов честной игры со стороны спортсменов. Первым результатом сотрудничества стало создание «Кодекса по этике и честной игре», подготовка к запуску комитета этики и честной игры ФНТУ и система новых «правил игры» для игроков настольного тенниса Украины.

Популярность украинских турниров на международном рынке поспособствовала росту количества случаев давления на игроков с предложениями сыграть договорной матч. Понимая важность сохранения репутации, федерация приняла решение о сотрудничестве с экспертами Sport Integrity team — подразделения международной организации по борьбе с договорными матчами Federbet. Команда Sport Integrity уже имеет успешный опыт противодействия организации матчей с фиксированным результатом и создания комитета этики и честной игры для Украинской Ассоциации Футбола.

ФНТУ продолжает развитие подходов по регулированию рынка коммерческих турниров настольного тенниса. Все основные турниры подписали соглашение об официальном статусе и включены в единый календарный план спортивных событий на территории Украины. Матчи обсчитываются в национальный рейтинг, а игроки должны подтверждать статус профессиональных спортсменов.

«Мы решительно настроены на борьбу с договорными матчами, поэтому создали комитет этики и честной игры. В силу нашей демократичности и выполнения главной цели федерации — развития вида спорта в стране, мы были открыты к появляющимся новым турнирам и всячески этому способствовали, не навязывая лишних регуляций. На данный момент, учитывая мировой опыт организации лиг, мы обязаны создать для всех турниров и игроков единые правила честной игры и контролировать их выполнение. Уверен, что опыт команды Sport Integrity поможет нам создать реально работающие инструменты противодействия тому, что ставит под угрозу суть спортивного принципа» — заявил Президент ФНТУ Зац Александр Викторович.

«Федерация настольного тенниса Украины очень обеспокоена проблемой и решила очень сильно отреагировать. Поэтому мы гордимся этим сотрудничеством. Нечистые на руку игроки или организаторы должны знать, что с этого момента у них нет шансов остаться безнаказанными! Они рискуют не только своей карьерой или работой, но и привлечением к уголовной ответственности. Мы уверены, что сделаем настольный теннис Украины видом спорта, свободным от договорных матчей» — прокомментировал партнерство Франческо Баранка, консультант Sport Integrity Team S.r.l.

ФНТУ была основана в 1992 году для развития настольного тенниса в Украине, повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности, укреплению здоровья граждан, формированию здорового образа жизни и защита общих законных интересов своих членов.

Главными соревнованиями ФНТУ являются: Клубные чемпионаты Украины, индивидуальные Чемпионаты Украины всех возрастов и серии турниров настольного тенниса, которые получили официальный статус.

Sport Integrity Team — итальянская организация, которая борется с договорными матчами, защищая права всех заинтересованных сторон, ассоциаций, букмекеров и клиентов. С 2020 года Sport Integrity является продолжением Federbet.

Среди заказчиков Sport Integrity Team — букмекеры, такие команды как Аталанта, а также Украинская Ассоциация Футбола. В 2020 году Sport Integrity Team обнаружила более 1000 подозрительных матчей по всем видам спорта, и благодаря отчетам команды было возбуждено множество спортивных и криминальных операций.