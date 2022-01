2-0: Медведев вытащил сумасшедший сет у Надаля

Фото: пресс-служба турнира

Вторая ракетка мира Даниил Медведев повел со счетом 2:0 по сетам в финале Australian Open против Рафаэля Надаля.

По ходу партия россиянин уступал 1:4, 3:5 и даже отыграл сет-бол на приеме, но перевел дело на тай-брейк. В 13 гейме Медведеву снова пришлось отыгрываться со счета 3:5 и он справился с этой задачей. Как итог – победа Медведева 7:6(5).

One hand on the trophy



From 5-3 down in the tiebreak, @DaniilMedwed takes the second set 7-6(5) against Nadal to lead two-sets-to-love.#AO2022 #AusOpen pic.twitter.com/CmKXHRw9me