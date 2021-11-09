97-летний украинский теннисист сыграл с Надалем, но также мечтает провести матч против Федерера

Леонид Станиславский является поклонником швейцарца

Фото: ITF

97-летний украинский теннисист Леонид Станиславский недавно провел дружеский матч против 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема Рафаэля Надаля.

Но также ему хотелось бы встретиться на корте с Роджером Федерером, поклонником которого Станиславский является:

«Откровенно говоря, я всегда болел за Федерера, но Надаль – это космос, к тому же он внимательно и почтенно ко мне отнесся. Мне очень понравилась встреча с Надалем. С Федерером мне удалось познакомиться на Wimbledon в 2017 году. Спасибо Сергею Стаховскому, который организовал знакомство с Федерером на месте. Сыграть с Федерером – это неосуществимая мечта. Конечно, я все еще лелею надежду, но для того, чтобы меня свели с Федерером, должно многое сложиться воедино. Сапронов обещал меня отвезти в Базель, где живет Федерер, но я ему не напоминаю об этом. Он и так столько сделал для меня. Неудобно».

Напомним, Станиславский внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной действующий теннисист в категории 90+.