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97-летний украинский теннисист сыграл с Надалем, но также мечтает провести матч против Федерера

Леонид Станиславский является поклонником швейцарца
Теннис ATP
11:18
97-летний украинский теннисист сыграл с Надалем, но также мечтает провести матч против Федерера
Фото: ITF

97-летний украинский теннисист Леонид Станиславский недавно провел дружеский матч против 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема Рафаэля Надаля.

Но также ему хотелось бы встретиться на корте с Роджером Федерером, поклонником которого Станиславский является:

«Откровенно говоря, я всегда болел за Федерера, но Надаль – это космос, к тому же он внимательно и почтенно ко мне отнесся. Мне очень понравилась встреча с Надалем. С Федерером мне удалось познакомиться на Wimbledon в 2017 году. Спасибо Сергею Стаховскому, который организовал знакомство с Федерером на месте.

Сыграть с Федерером – это неосуществимая мечта. Конечно, я все еще лелею надежду, но для того, чтобы меня свели с Федерером, должно многое сложиться воедино. Сапронов обещал меня отвезти в Базель, где живет Федерер, но я ему не напоминаю об этом. Он и так столько сделал для меня. Неудобно».


Напомним, Станиславский внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый возрастной действующий теннисист в категории 90+.

Источник: kp.ua Сергей Остапенко
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Теги

Леонид Станиславский Роджер Федерер Рафаэль Надаль

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