Азаренко: «Сейчас просто нет теннисистки лучше, чем Эшли Барти»

Виктория Азаренко / фото - tennishead.net

Двадцать пятая ракетка мира Виктория Азаренко поздравила лидера мирового рейтинга Эшли Барти с победой на Australian Open.

There is just no better tennis player at the moment than @ashbarty



Most complete and focused! The way she is able to put pieces together and add a bit more to her game is absolutely admirable! What an example!



Congrats champ to you and all your team