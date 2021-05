Бадоса стала чемпионкой турнира в Белграде на отказе соперницы

Паула Бадоса / фото - Getty Images

44-я ракетка мира Паула Бадоса выиграла свой первый трофей на турнирах WTA. Теннисистка в решающем матче турнира в Белграде выиграла у Аны Конюх 6:2, 2:0 после отказа соперницы.

Игра продлилась 46 минут. Бадоса успела оформить 2 эйса и реализовать 4 из 7 шансов на брейк. Конюх не подала навылет ни разу и ошиблась 5 раз.

Хорватка не смогла продолжить встречу из-за травмы правого бедра. Отметим, что для теннисисток этот матч стал вторым за день – полуфиналы они тоже сыграли 22 мая.

Испанка выиграла 13 матчей на грунте из 15 в этом сезоне, финал в Сербии стал для нее первым в карьере.

