Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA

Эшли Барти / фото - tennishead.net

WTA назвала первых участниц Итогового турнира, который пройдет в Гвадалахаре.

Туда отобрались чемпионка Wimbledon, австралийка Эшли Барти, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко и победительница Roland Garros, чешка Барбора Крейчикова.

Также на участие в итоговом турнире претендуют чешка Каролина Плишкова, полячка Ига Швентек, гречанка Мария Саккари, японка Наоми Осака, испанка Гарбинье Мугуруса, туниска Онс Жабер, бельгийка Элизе Мертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова и американка Кори Гауфф.

spots clinched, more up for grabs



A look at the latest @Porsche #RaceToTheWTAFinals pic.twitter.com/uguFV1Nmeh