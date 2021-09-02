Барти уверенно вышла в третий круг US Open

Первая ракетка мира в двух сетах обыграла Таусон

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Первая ракетка мирового рейтинга Эшли Барти обыграла Клару Таусон (WTA, 78) со счетом 6:1, 7:5 во втором раунде US Open.



За полтора часа австралийка выполнила 11 эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-поинтов из 19-и. Датчанка дважды подала навылет, допустила 3 «двойные» и сделала два брейка. Ранее теннисистки на корте не встречались.

Следующей соперницей Барти станет победительница противостояния американка Шелби Роджерс или румынка Сорана Кырстя.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также пробилась в третий круг американского Шлема.