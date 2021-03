Басилашвили выиграл турнир в Дохе, обыграв в финале Баутисту-Агута

42-я ракетка мира Николоз Басилашвили выиграл турнир серии АТР 250, который проходил в Дохе, Катар. Грузин в финальном матче обыграл Роберто Баутиуста-Агута со счетом 7:6, 6:2.

Соперники провели на корте полтора часа. Николоз реализовал 2 шанса на брей из 2, оформив 4 эйса и допустив 1 двойную ошибку. Роберто на подаче не ошибался, дважды подал навылет и не заработал ни одного брейк-поинта.

From 5 consecutive losses on Tour…to 5 consecutive wins and a title



Nikoloz Basilashvili wins the 2021 Qatar Open in Doha - upsetting Bautista Agut 7-6 6-2 in the final pic.twitter.com/K7YOlyMeEc