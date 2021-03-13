Басилашвили выиграл турнир в Дохе, обыграв в финале Баутисту-Агута

Николоз Басилашвили / фото - Getty Images

42-я ракетка мира Николоз Басилашвили выиграл турнир серии АТР 250, который проходил в Дохе, Катар. Грузин в финальном матче обыграл Роберто Баутиуста-Агута со счетом 7:6, 6:2.

Соперники провели на корте полтора часа. Николоз реализовал 2 шанса на брей из 2, оформив 4 эйса и допустив 1 двойную ошибку. Роберто на подаче не ошибался, дважды подал навылет и не заработал ни одного брейк-поинта.

From 5 consecutive losses on Tour…to 5 consecutive wins and a title



Nikoloz Basilashvili wins the 2021 Qatar Open in Doha - upsetting Bautista Agut 7-6 6-2 in the final pic.twitter.com/K7YOlyMeEc — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2021

Перед турниром 29-летний Басилашвили проиграл 5 матче подряд. В Дохе теннисист записал себе в актив 4-й титул АТР. В серии очных встреч он все еще уступает Баутисте-Агуту 2:3.

На пути к трофею Басилашвили обыграл легендарногоРоджера Федерера, который проводил на корте второй официальный матч после годичного перерыва.