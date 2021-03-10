Бенчич неожиданно уступила Потаповой на турнире в Дубае

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ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Андрей Рублёв - Ришар Гаске Окончен 1:0 Окончен
14:45 Васек Поспишил - Denis Shapovalov Окончен 0:2 Окончен
15:00 Доминик Тим - Аслан Карацев Окончен 2:1 Окончен
15:00 Александр Бублик - Роберто Баутиста-Агут Окончен 0:2 Окончен
16:25 Дэвид Гоффин - Тэйлор Гэрри Фритц Окончен 1:2 Окончен
16:50 Малек Жазири - Николай Басилашвили Окончен 0:2 Окончен
17:10 Даниэль Эванс - Роджер Федерер Окончен 1:2 Окончен
19:55 Мартон Фускович - Lloyd Harris Окончен 2:1 Окончен
15:00 Доминик Тим - Аслан Карацев Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Nielsen F / Puetz T Окончен 1:0 Окончен
13:30 Daniell M / Oswald P - Джон Мильман / Вега Хернандез Д Окончен 2:0 Окончен
18:25 Chardy J / Martin F - Мектич Н / Павич М Окончен 2:0 Окончен
19:20 Карацев А / Рублёв А - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
12:45 Янник Ханфманн - Егор Герасимов Окончен 0:2 Окончен
14:30 Камерон Норри - Констант Лестьенн Окончен 2:1 Окончен
14:30 Мэтью Эбден - Эмиль Руусувуори Окончен 2:0 Окончен
17:10 Карен Хачанов - Маккензи Макдональд Окончен 2:0 Окончен
19:20 Hugo Gaston - Jannik Sinner Окончен 0:2 Окончен
20:45 Жо-Вильфрид Тсонга - Уго Умбер Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:45 Рейес-Варела М / Ромболи Ф - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Окончен 0:2 Окончен
16:00 Раджа П / Вайссборн Т - Lammons N / Withrow J Окончен 0:2 Окончен
17:30 Tsitsipas P / Tsitsipas S - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Окончен 0:2 Окончен
18:45 Эбден М / Рейд М - Голубев А / Нис Х Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло Окончен 0:2 Окончен
16:00 Педро Соуза - Ласло Дйере Окончен 1:2 Окончен
18:40 Фрэнсис Тиафо - Факундо Баньис Окончен 0:2 Окончен
21:10 Федерико Дельбонис - Андрей Мартин Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
16:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Карбалле Баэна Р / Фредерико Кориа Окончен 2:0 Окончен
17:20 Барриос Вера М / Табило А - Krajicek A / Skugor F Окончен 2:0 Окончен
18:40 Ариэль Бехар / Эскобар Г - Demoliner M / Gonzalez S Окончен 0:2 Окончен
20:20 Марач О / Мартинез Л - Андре Горанссон / Оливейра Г Окончен 0:2 Окончен
22:00 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Томислав Бркич / Качич Н Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:15 Болсова Задойнов А / Данка Ковинич - Ходзуми Э / Като М Окончен 2:1 Окончен
04:05 Фернандес Л / Заразуа Р - Перес Э / Шарма А Окончен 1:2 Окончен
05:15 Юван К / Калинская А - Dolehide C / King V Окончен 0:2 Окончен
07:55 Krawczyk D / Olmos G - Bara I / Jakupovic D Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
10:00 Джессика Пегула - Каролина Плишкова Окончен 2:0 Окончен
10:00 Светлана Кузнецова - Барбора Крейчикова Окончен 0:2 Окончен
11:10 Анетт Контавейт - Арина Соболенко Окончен 0:2 Окончен
11:30 Анастасия Потапова - Белинда Бенчич Окончен 2:1 Окончен
12:30 Каролин Гарсиа - Элисе Мертенс Окончен 0:2 Окончен
14:05 Cori Gauff - Тереза Мартинкова Окончен 2:0 Окончен
17:00 Ига Святек - Гарбин Мугуруса Окончен 0:2 Окончен
18:25 Жил Белен Тейхманн - Онс Ябеур Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
10:00 Меличар Н / Шуурс Д - Bertens K / Pattinama Kerkhove L Окончен 2:0 Окончен
10:00 Зигемунд Л / Вера Звонарева - Kichenok L / Ostapenko J Окончен 1:2 Окончен
11:15 Klepac A / Mirza S - Carter H / Stefani L Окончен 0:2 Окончен
11:45 Ксю Ю / Янг Ж - Аойама Ш / Шибахара Е Окончен 2:0 Окончен
13:30 Киченок Н / Ралука Иоана Олару - Крейчикова Б / Синякова К Окончен 1:2 Окончен
13:45 Babos T / Kudermetova V - Ка. Плискова/ Кр. Плискова Окончен 2:0 Окончен
15:45 Мертенс Э / Соболенко А - Mattek-Sands B / Pegula J Окончен 1:2 Окончен
16:00 Niculescu M / Potapova A - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 0:1 Окончен
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Бенчич неожиданно уступила Потаповой на турнире в Дубае

Топовая швейцарка не смогла сломать 88-ю ракетку мира

Теннис WTA
10 марта 2021г. 15:41
Бенчич неожиданно уступила Потаповой на турнире в Дубае
Белинда Бенчич / Фото - essentiallysports
12-ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сенсационно проиграла россиянке Анастасии Потаповой (88-й номер рейтинга WTA) в третьем раунде турнира в Дубае со счетом 6:1, 2:6, 7:5.

За чуть более 2 часа матча 24-летняя Бенчич шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала два брейка. В свою очередь, Потапова оформила семь эйсов, 12 раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта.

После этой победы россиянки счет в личных встречах теннисисток стал 1:1.

В следующем раунде турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Потапова встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Владимир Кириченко

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Дубай (WTA) Белинда Бенчич Анастасия Потапова

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