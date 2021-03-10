Бенчич неожиданно уступила Потаповой на турнире в Дубае

Белинда Бенчич / Фото - essentiallysports

12-ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сенсационно проиграла россиянке Анастасии Потаповой (88-й номер рейтинга WTA) в третьем раунде турнира в Дубае со счетом 6:1, 2:6, 7:5.





За чуть более 2 часа матча 24-летняя Бенчич шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала два брейка. В свою очередь, Потапова оформила семь эйсов, 12 раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта.





После этой победы россиянки счет в личных встречах теннисисток стал 1:1.





В следующем раунде турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Потапова встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.



