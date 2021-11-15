Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР

Итальянец получил травму
Теннис ATP
07:39
Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР
Берреттини и Зверев / Фото - АТР
Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини не сумел завершить матч первого тура группового раунда Итогового чемпионата АТР в Турине против немца Александра Зверева

Поединок бы остановлен во втором сете при счете 6:7(7), 0:1. Причиной отказа Берреттини стала травма мышц живота.

За 1 час 37 минут матча Маттео оформил пять эйсов и не ошибался при подаче. В свою очередь, третий номер рейтинга АТР Зверев совершил десять эйсов и одну двойную ошибку. 

Немец остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:1.

Таким образом, Зверев с одной победой возглавил группу, в которой также играют Даниил Медведев и Хуберт Гуркач.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маттео Берреттини Александр Зверев Итоговый турнир ATP

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
Теннис ATP
14 ноября 17:48
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
Теннис ATP
13 ноября 08:56
Стали известны составы групп Итогового турнира ATP
Стали известны составы групп Итогового турнира ATP
Теннис ATP
11 ноября 21:59
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Теннис ATP
8 ноября 12:11
Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку
Зверев вернулся в тройку лучших теннисистов мира, Надаль опустился на шестую строчку
Теннис ATP
8 ноября 10:50
Циципас назвал теннисистов, которые следующими станут Большой тройкой
Циципас назвал теннисистов, которые следующими станут Большой тройкой
Теннис ATP
6 ноября 22:49

Новости: Теннис

Плишкова в чешском противостоянии переиграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA
Плишкова в чешском противостоянии переиграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA
WTA
07:58
Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР
Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР
ATP
07:39
WTA – о пропавшей китайской теннисистке: «Мы ждем справедливого расследования»
WTA – о пропавшей китайской теннисистке: «Мы ждем справедливого расследования»
WTA
14 ноября 20:54
Джокович будет готовиться к матчам Итогового турнира без тренера
Джокович будет готовиться к матчам Итогового турнира без тренера
ATP
14 ноября 19:51
Двукратная чемпионка ТБШ перестала выходить на связь после того, как обвинила в домогательствах бывшего вице-премьера Китая
Двукратная чемпионка ТБШ перестала выходить на связь после того, как обвинила в домогательствах бывшего вице-премьера Китая
WTA
14 ноября 19:41
Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
Медведев – о стартовой победе на Итоговом: «На этом корте все решает хороший удар»
ATP
14 ноября 17:48
Медведев в волевом стиле обыграл Хуркача в первом матче Итогового турнира
Медведев в волевом стиле обыграл Хуркача в первом матче Итогового турнира
ATP
14 ноября 17:14
Карлос Алькарас объяснил, за счет чего добивается высоких результатов в 18 лет
Карлос Алькарас объяснил, за счет чего добивается высоких результатов в 18 лет
ATP
14 ноября 16:50
Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции
Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции
ATP
14 ноября 16:26
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
43
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
3
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости