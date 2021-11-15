Джокович: «У Берреттини самая мощная комбинация подачи и форхенда после Дель Потро»
Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР
Итальянец получил травму
Берреттини и Зверев / Фото - АТРСедьмая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини не сумел завершить матч первого тура группового раунда Итогового чемпионата АТР в Турине против немца Александра Зверева.
Поединок бы остановлен во втором сете при счете 6:7(7), 0:1. Причиной отказа Берреттини стала травма мышц живота.
За 1 час 37 минут матча Маттео оформил пять эйсов и не ошибался при подаче. В свою очередь, третий номер рейтинга АТР Зверев совершил десять эйсов и одну двойную ошибку.
Немец остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:1.
Таким образом, Зверев с одной победой возглавил группу, в которой также играют Даниил Медведев и Хуберт Гуркач.
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