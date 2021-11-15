Берреттини снялся с матча против Зверева на Итоговом турнире АТР

Итальянец получил травму

Берреттини и Зверев / Фото - АТР

Седьмая ракетка мира итальянский теннисистне сумел завершить матч первого тура группового раунда Итогового чемпионата АТР в Турине против немцаПоединок бы остановлен во втором сете при счете 6:7(7), 0:1. Причиной отказа Берреттини стала травма мышц живота.За 1 час 37 минут матча Маттео оформил пять эйсов и не ошибался при подаче. В свою очередь, третий номер рейтинга АТР Зверев совершил десять эйсов и одну двойную ошибку.Немец остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:1.Таким образом, Зверев с одной победой возглавил группу, в которой также играют