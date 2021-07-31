Будет первая украинская олимпийская медаль в теннисе? Свитолина – Рыбакина. Онлайн трансляция

Следите за всеми перипетиями бронзового матча Токио-2020 у нас на сайте

Фото: Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина имеет второй шанс войти в историю украинского тенниса. Первая попытка была неудачной – проиграла Маркете Вондрушовой в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио.

Теперь же Свитолина сыграет за бронзу против 20-го номера мирового рейтинга Елены Рыбакиной из Казахстана. В случае победы, Элина завоюет первую в истории украинского тенниса олимпийскую медаль.

Тем не менее, матч с Рыбакиной прогнозируется сложный, а букмекеры и вовсе считают украинку аутсайдером, но мы то знаем, что они далеко не всегда правы.

Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало – в субботу, не ранее 10:30.