Свитолина – андердог в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр-2020
Будет первая украинская олимпийская медаль в теннисе? Свитолина – Рыбакина. Онлайн трансляция
Следите за всеми перипетиями бронзового матча Токио-2020 у нас на сайте
07:39
Фото: Getty Images
Шестая ракетка мира Элина Свитолина имеет второй шанс войти в историю украинского тенниса. Первая попытка была неудачной – проиграла Маркете Вондрушовой в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио.
Теперь же Свитолина сыграет за бронзу против 20-го номера мирового рейтинга Елены Рыбакиной из Казахстана. В случае победы, Элина завоюет первую в истории украинского тенниса олимпийскую медаль.
Тем не менее, матч с Рыбакиной прогнозируется сложный, а букмекеры и вовсе считают украинку аутсайдером, но мы то знаем, что они далеко не всегда правы.
Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало – в субботу, не ранее 10:30.
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