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Будет первая украинская олимпийская медаль в теннисе? Свитолина – Рыбакина. Онлайн трансляция

Следите за всеми перипетиями бронзового матча Токио-2020 у нас на сайте
Olympics Токио-2020
07:39
Будет первая украинская олимпийская медаль в теннисе? Свитолина – Рыбакина. Онлайн трансляция
Фото: Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина имеет второй шанс войти в историю украинского тенниса. Первая попытка была неудачной – проиграла Маркете Вондрушовой в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио.

Теперь же Свитолина сыграет за бронзу против 20-го номера мирового рейтинга Елены Рыбакиной из Казахстана. В случае победы, Элина завоюет первую в истории украинского тенниса олимпийскую медаль.

Тем не менее, матч с Рыбакиной прогнозируется сложный, а букмекеры и вовсе считают украинку аутсайдером, но мы то знаем, что они далеко не всегда правы.

Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало – в субботу, не ранее 10:30.

Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Елена Рыбакина

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