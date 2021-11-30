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Дарья Снигур: «Столько «бубликов»? Результат полной концентрации»

Новоиспеченная шестая ракетка Украины – о самом крупном титуле в карьере
Теннис WTA
20:51
Дарья Снигур: «Столько «бубликов»? Результат полной концентрации» Эксклюзив

19-летняя украинка Дарья Снигур выиграла самый крупный турнир в карьере. До этого ей покорились пять соревнований под эгидой ITF, но все на уровне «пятнашек» и «двадцатьпяток». А тут – «стотысячник» в Дубае, победа в котором в понедельник подбросила киевлянку на 144-ю строчку рейтинга WTA в звании шестой ракетки Украины.

Журналист XSPORT Игорь Грачев застал главную героиню теннисной недели в ОАЭ – перед вылетом домой.   

Даша, как тебе в новом статусе шестой ракетки страны и дебютантки топ-150 мировой классификации?

В общем-то, комфортно. Хотя на самом деле в моей жизни не изменилось ровным счетом ничего.

С кем ты приехала на турнир, в котором два года назад остановилась в финале?

Приехала с папой.

И с какими ожиданиями?

Минимальная планка хорошего настроения – полуфинал. Получилось немного лучше (улыбается).

Анализировали ход турнира с Ларисой Савченко – твоим тренером?

Во время игровой недели с Ларисой Ивановной мы не созванивались. Накануне она сказала, что я готова к тому, чтобы назвать турнир своим.


Одну за одной ты оставила за бортом китаянку Ксин Вань (3), австрийку Юлию Грабнер (q), словачку Викторию Кужмову, россиянку Анастасию Гасанову, а в финале разделалась с еще одной мощной словачкой Кристиной Кучовой (4) – 6:3, 6:0. Какое объяснение находишь тому, что во всех пяти матчах ты вешала «бублик» или садила соперниц «на кол»?

Все три трехсетовых матча дались тяжело, несмотря на то, что удавалось выигрывать одну, а иной раз две партии со счетом 6:0 либо 6:1. Впрочем, победы против Грабнер и Кучовой, где удалось победить в двух сетах и внешне с легко, – дались нелегко. Столько «бубликов»? Пожалуй, результат моей полной концентрации. В финале после чемпионшип-бола я упала на корт с мыслью: «Наконец-то»! Очень хотелось добыть [пока] самый крупный титул в карьере.

Твой папа, Сергей Снигур, достаточно стойко реагирует на поражения, а что он сказал после финального матча?

Он во мне всегда уверен, поэтому отреагировал привычно спокойно. Победу в Дубае не отмечали. Вот вернусь в Киев, будет два дня выходных, тогда и восполним пробел. А у же в четверг, 2 декабря, возвращаюсь к тренировочному процессу. Если буду попадать по рейтингу, хочу сыграть турнир WTA-250 перед квалификацией Australian Open.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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