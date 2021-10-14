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Димитров выдал один из лучших перформансов сезона, оставив Медведева за бортом Индиан-Уэллса

Болгарин обыграл первого сеянного на пути в четвертьфинал турнира
Теннис ATP
08:17
Димитров выдал один из лучших перформансов сезона, оставив Медведева за бортом Индиан-Уэллса
Фото: пресс-служба АТР

Болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 28) сумел неожиданно обыграть первого сеянного Даниила Медведева (АТР 2) в 1/8-й финала турнира серии АТР-1000 в Индиан-Уэллсе – 4:6, 6:4, 6:3.

В начале первого сета россиянин сделал ранний брейк и затем уверенно забрал его себе в актив. Во второй партии преимущество Медведева стало колоссальным, исчисляясь счетом 4:1 с двумя выигранными геймами на приеме.

В этот момент вторая ракетка мира выпустил нити игры из рук, позволив Димитрову перевернуть все с ног на голову. Впрочем, ни о каком «море» ошибок от россиянина речь не идет – это болгарин существенно прибавил в уровне игры и сумел совершить впечатляющий камбэк.

Видео лучших моментов Димитрова в матче с Медведевым:

Всего теннисисты провели на корте 2 часа и 16 минут. За это время Димитров выполнил 1 подачу навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов. Медведев сделал 5 эйсов, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также выиграл 5 геймов на приеме.

Димитров во второй раз в карьере обыграл Медведева, но счет в личных противостояниях все еще в пользу второй ракетки мира – 2:3.

В четвертьфинале соперником Димитрова станет Хуберт Хуркач.

Сергей Остапенко
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Григор Димитров Даниил Медведев

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