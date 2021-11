Джокович в двухчасовом триллере прошел Хуркача и стал финалистом турнира в Париже

Фото: АТР

Первая ракетка мира Новак Джокович стал финалистом Masters в Париже, обыграв десятого номера мирового рейтинга Хуберта Хуркача – 3:6, 6:0, 7:6(5).

Матч продолжался 2 часа и 20 минут. За это время Джокович выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 12 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

THE SUPER SERB @DjokerNole fights past Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5) to ensure he will surpass Pete Sampras' six year-end No.1 finishes!#RolexParisMasters pic.twitter.com/AVYDpSRTR6