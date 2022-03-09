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Экс-первая ракетка мира Маррей отправит все призовые пострадавшим от нападения рф украинским детям

Британец пожертвует заработанные средства за сезон
Теннис ATP
09 марта 16:13
Экс-первая ракетка мира Маррей отправит все призовые пострадавшим от нападения рф украинским детям
Фото: Twitter

Экс-первая ракетка мирового рейтинга Энди Маррей в своем Twitter сообщил, что пожертвует все призовые за сезон украинским детям, которые пострадали от нападения россии:

Более 7,5 миллионов детей находятся в зоне риска из-за войны в Украине. Поэтому я работаю с UNICEF, чтобы помочь обеспечить детей необходимыми медицинскими товарами и наборами для развития. Также организация займется помощью в обучению детей-беженцев, а также поддержкой в восстановлении поврежденных школ.

Я буду отправлять все призовые до конца года, каждый небезразличный в Великобритании также может присоединиться. Дети Украины нуждаются в мире – сейчас.

Отметим, что за 2022-й год Маррей уже заработал 256 тысяч долларов.

Олег Шумейко-младший
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Энди Маррей

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