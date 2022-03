Экс-первая ракетка мира Маррей отправит все призовые пострадавшим от нападения рф украинским детям

Фото: Twitter

Экс-первая ракетка мирового рейтинга Энди Маррей в своем Twitter сообщил, что пожертвует все призовые за сезон украинским детям, которые пострадали от нападения россии:



I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace - now.



