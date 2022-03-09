Экс-первая ракетка мира Маррей отправит все призовые пострадавшим от нападения рф украинским детям

Британец пожертвует заработанные средства за сезон

Фото: Twitter

Экс-первая ракетка мирового рейтинга Энди Маррей в своем Twitter сообщил, что пожертвует все призовые за сезон украинским детям, которые пострадали от нападения россии:



Более 7,5 миллионов детей находятся в зоне риска из-за войны в Украине. Поэтому я работаю с UNICEF, чтобы помочь обеспечить детей необходимыми медицинскими товарами и наборами для развития. Также организация займется помощью в обучению детей-беженцев, а также поддержкой в восстановлении поврежденных школ. Я буду отправлять все призовые до конца года, каждый небезразличный в Великобритании также может присоединиться. Дети Украины нуждаются в мире – сейчас.

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace - now.



3/3 — Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022

Отметим, что за 2022-й год Маррей уже заработал 256 тысяч долларов.