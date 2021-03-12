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Федерер в трех сетах проиграл Басилашвили в четвертфинале турнира в Дохе
Для швейцарца это был лишь второй матч в Туре
Роджер ФЕдерер / фото - Getty Images
В четвертьфинале турнира серии ATP 250 42-я ракетка мира Николоз Басилашвили обыграл легендарного Роджера Федерара. Швейцарец проводил лишь второй матч в Туре после годичной паузы и проиграл в трех сетах 3:6, 6:1, 5:7.
Теннисисты провели на корте почти 2 часа. Оба соперника оформили по 12 эйсов, грузин допустил 5 ошибок во время своей подачи, Федерер не ошибся ни разу. Николозу удалось отыграть 1 матчбол Роджера.
Отметим, что Басилашвили сравнял счет в личных встречах с шестой ракеткой рейтинга АТР – 1:1.
В полуфинале теннисист сыграет против американца Тэйлора Фритца.
Ранее турнир в Дохе покинул третья ракетка мира Доминик Тим.
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