Федерер в трех сетах проиграл Басилашвили в четвертфинале турнира в Дохе

Роджер ФЕдерер / фото - Getty Images

В четвертьфинале турнира серии ATP 250 42-я ракетка мира Николоз Басилашвили обыграл легендарного Роджера Федерара. Швейцарец проводил лишь второй матч в Туре после годичной паузы и проиграл в трех сетах 3:6, 6:1, 5:7.

Теннисисты провели на корте почти 2 часа. Оба соперника оформили по 12 эйсов, грузин допустил 5 ошибок во время своей подачи, Федерер не ошибся ни разу. Николозу удалось отыграть 1 матчбол Роджера.

Отметим, что Басилашвили сравнял счет в личных встречах с шестой ракеткой рейтинга АТР – 1:1.

В полуфинале теннисист сыграет против американца Тэйлора Фритца.

Ранее турнир в Дохе покинул третья ракетка мира Доминик Тим.