Медведев обыграл Чилича и принес России Кубок Дэвиса-2021
Финальный турнир Кубка Дэвиса-2022 пройдет в новом формате
Проведение плей-офф соревнований, вероятнее всего, состоится в Абу-Даби
09:40
Кубок Дэвиса / Фото - daviscupfinals.comОрганизаторы Кубка Дэвиса сообщили об изменениях формата финального турнира на 2022 год.
В турнире сыграют 16 команд, а не 18, как было ранее. Они будут разделены на четыре квартета. Об этом сообщает daviscupfinals.com.
Соревнования примут пять городов: в четырех сыграют участники группового раунда, а в пятом пройдет плей-офф. Конкретные города будут названы позже.
Сообщается, что город для плей-офф турнира уже выбран, и его официально объявление будет сделано позже. Ранее говорилось, что им станет Абу-Даби (ОАЭ).
Города для группового этапа турнира начнут подавать заявки 15 декабря, и решение будет принято в начале 2022 года.
Напомним, ранее сборная Украины узнала первого соперника в Кубке Дэвиса-2022.
Комментарии 0