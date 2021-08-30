Марченко: «Сезон «Большого Шлема» для меня закончен»
Илья Марченко: «Отвратительно сыграл на матчболе»
Во втором круге квалификации US Open украинец был в розыгрыше от победы
15:20
Илья Марченко / Фото - btu.org.ua
Первая ракетка Украины Илья Марченко (154-й в мире) не сумел пробиться в финал квалификации, уступив 19-летнему чеху Иржи Легечке (192) – 6:4, 6:7 (10:12), 4:6. Во второй партии Илья имел два матчбола...
«Во время матчпоинта на приеме сыграл уж слишком пассивно. А на своей – не подал первую. И ошибся при первом ударе. Отвратительно сыграл.
Во второй партии все решил один брейк. Не сказал бы, что соперник имел психологический перевес. Скорее – преимущество в физическом состоянии. Мне тяжело даются матчи при влажном климате».
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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