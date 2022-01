Источник: Новака Джоковича сегодня депортируют из Австралии

Новак Джокович / фото - Getty Images

Австралийский журналист Пол Бонджорно в своем Twitter написал о сложившейся ситуации вокруг Новака Джоковича.

Журналист уверяет, что в пятницу, 14-го января, по решению министра Австралии по иммиграции Алекса Хоука теннисист будет депортирован из страны.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.