Юристы Джоковича будут обжаловать в суде любую попытку депортации теннисистка
Источник: Новака Джоковича сегодня депортируют из Австралии
Юристам не удалось оправдать теннисиста?
14 января 07:43
Новак Джокович / фото - Getty Images
Австралийский журналист Пол Бонджорно в своем Twitter написал о сложившейся ситуации вокруг Новака Джоковича.
Журналист уверяет, что в пятницу, 14-го января, по решению министра Австралии по иммиграции Алекса Хоука теннисист будет депортирован из страны.
«Слышал, что в пятницу Алекс Хоук вышвырнет Джокера».
I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.— Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022
Ранее сообщалось, что юристы Новака будут обжаловать в суде любую попытку депортации теннисистка.
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