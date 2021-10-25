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Калинина не заметила на корте Паттинаму-Керкхове на старте турнира в Клуж-Напоке

Украинка отдала своей сопернице лишь 2 гейма


Теннис WTA
13:57
Калинина не заметила на корте Паттинаму-Керкхове на старте турнира в Клуж-Напоке
Ангелина Калинина / Фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) переиграла голландку Лесли Паттинаму-Керкхове (№152 WTA) в первом раунде турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния) со счетом 6:1, 6:1.

Матч продлился чуть более часа. Калинина 5 раз подавала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6/9 брейкпоинтов.

Отметим, что это была третья официальная встреча теннисисток. Калинина сократила преимущество – 1:2. 

Во втором раунде Калинина сыграет с победительницей матча Александра Игнатик (Румыния) – Анна-Лена Фридзам (Германия).

А тем временен был обнародован обновленный рейтинг АТР.
Владимир Кириченко
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Ангелина Калинина

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