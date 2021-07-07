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Кербер: «Я не очень хорошо играла последние несколько месяцев, но всегда верила, что смогу вернуться»

Немка - о своем старте на турнире в качестве 28-й ракетки мира
Теннис Grand Slam
11:40
Кербер: «Я не очень хорошо играла последние несколько месяцев, но всегда верила, что смогу вернуться»
Анжелик Кербер / фото - theepochtimes.com

Чемпионка Wimbledon-2018 Анжелик Кербер прокомментировала wimbledon.com то, что начинала турнир 28-й ракеткой мира. Ниже в рейтинге она не опускалась на протяжении 10 лет.

«Последние несколько месяцев были очень сложными. Я знала, что нужно сохранять спокойствие и позитивный настрой. Я никогда не переставала верить в себя, в свою команду и в то, как я могу играть. Я люблю теннис, и мне очень приятно снова играть перед болельщиками.

Сложно проводить какие-то сравнения с 2018 годом, за это время многое изменилось. Но я очень люблю играть на Центральном корте. Даже Корт №1 для меня особенный.

Я помню, как себя чувствовала, выступая здесь, и знаю, как нужно играть на траве. То, что я приехала сюда уже с титулом, дает мне уверенность в том, что трава – это мое покрытие.

Иметь кубок Wimbledon дома – хорошее чувство. Когда я была ребенком, я очень хотела показать тут свой лучший теннис. Сейчас я вернулась после очень тяжелого для меня времени, я не очень хорошо играла последние несколько месяцев.

Но я всегда верила, что смогу вернуться, потому что знаю, на что способна. Оглядываясь назад, я знаю, что у меня всегда были плохие и хорошие моменты, но всякий раз я стараюсь становиться сильнее. Я попыталась сделать это снова в этом году, и вот я здесь».

Анжелик Кербер без проблем вышла в свой очередной полуфинал Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Анжелик Кербер Wimbledon

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