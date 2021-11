Хуркач стал последним участником Итогового турнира

Десятая ракетка мира Хуберт Хуркач обыграл австралийца Джеймса Дакворта в четвертьфинале турнира серии АТР 1000 в Париже – 6:2, 6:7(4), 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 13 минут. За это время Хуркач выполнил 17 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник сделал 7 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

The moment @HubertHurkacz joined Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, Zverev, Rublev, Berrettini & Ruud at the #NittoATPFinals



He's also the first man into the #RolexParisMasters semi-finals in 2021! pic.twitter.com/7YkZ0Gxzqg