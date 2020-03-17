Киченок и Олару сыграют в парном четвертьфинале в Санкт-Петербурге
Киченок и Олару вышли в парный полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Украинско-румынский дуэт не оставил шансов Радионовой и Ван Дер Хук
Киченок и Олару / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии уверенно вышли в полуфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy – WTA500 в России, одержав в 1/4 победу над дуэтом в лице Арины Радионовой (Австралия) и Розали Ван Дер Хук (Нидерланды) со счетом 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте около часа. Киченок и Олару оформили пять брейков в свой актив и проиграли один гейм на подаче.
В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге лидеры посева сыграют с нидерландско-румынским дуэтом Лесли Паттинама Керхов / Моника Никулеску.
Напомним, в четвертьфинале Киченок и Олару одержали победу над Еленой Остапенко из Латвии и россиянкой Валерией Савиных.