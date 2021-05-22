Киргиос: «Пришло мое время возвращаться в игру»

Австралиец не покидал пределы Австралии с начала пандемии

Ник Киргиос / фото - Getty Images

Австралийский теннисист Ник Киргиос в интервью Daily Mail объявил о своей готовности вернуться в Тур.

«Кажется, пришло мое время возвращаться в игру».

25-летний Киргиос не выступал на грунте с Masters в Риме-2019, с которого его сняли по ходу матча против Каспера Рууда. Тогда австралиец кинул стул на корт.

Кроме того, после начала пандемии Киргиос не играл за пределами Австралии.

Киргиос поделился хайлайтами матча с Роджером Федерером на турнире в Майами в 2017 году