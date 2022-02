Конфуз сезона. Австралийский теннисист попал мячом себе в глаз и снялся с турнира

Фото: Tennis World

В матче первого круга турнира серии ATP 500 в Акапулько случился главный конфуз текущего сезона.

Австралийский теннисист Джон Миллман встречался с американцем Маркосом Хироном. В начале второго сета Миллман неудачно подставил ракетку, из-за чего мяч отскочил ему прямо в глаз. У австралийца возникли проблемы со зрением, и он снялся с поединка.

John Millman has retired midway through his first round match at the @AbiertoTelcel with an eye injury.



Can’t say I’ve seen an injury like this one before..



(Tennis TV) pic.twitter.com/lc25qfIBle