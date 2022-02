Контавейт стала чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге

Фото: Sports Betting Dime

Эстонская теннисистка Аннет Контавейт стала чемпионкой турнир серии WTA 500 в Санкт-Петербурге, обыграв представительницу Греции Марию Саккари – 5:7, 7:6(4), 7:5.

Матч продолжался 3 часа. За это время Контавейт выполнила 3 подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Победа на турнире в Питере позволит Контавейт с новой недели занять шестое место в одиночном рейтинге WTA – ее личный рекорд.

The No.2 seed @AnettKontaveit_ completes her stay in Russia with a title and 20 consecutive indoor match wins!#FormulaTX pic.twitter.com/xk4kNEUNx8